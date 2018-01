Publicidad



“Me cuesta trabajo aceptarlo, no es nada fácil, lo más difícil es despertar con el temor de tener el dolor en el cuerpo por la enfermedad”, platica Fedra.



“Me gusta leer ciencia ficción, mi libro favorito es Star Wars, me gusta escuchar música del dj Marshmello. Lo mejor y lo que más disfruto es salir con mi familia”, confiesa Fedra.



“Son los días de Fedra y los míos, tenemos que estar entera para ella todo el tiempo, no tenemos opción, es muy complicado el dolor de despertar y saber que nada va a cambiar”, expresa Miroslava.



“El tratamiento consiste en untar vaselina en las lesiones, gasas con cremas para humectar o gasas con antibiótico, en todos los casos se vendan los cuerpos. Además, se colocan guantes para evitar que los dedos se peguen, se tiene una dieta si el niño presenta lesiones en el esófago, depende de cada caso será la intervención de los especialistas y los cuidados”, dijo Ruiz Herrera.



“Algunas curaciones se realizan en el hospital y son de ambulatorias, a excepción de alguna cirugía u otra atención con especialista que requiera hospitalización, por ejemplo, la cirugía de mano o de esófago y vías urinarias”, explicó.



“Por ejemplo, afecta en las actividades cotidianas, desde el roce de la sábana en la piel, la fuerza en las manos para cambiarse de ropa les lastima, si tienen algún problema en el esófago o úlceras en la boca, hay que cuidar la alimentación con dieta blanda, etcétera”.



“Es importante saber cómo viven y ven la enfermedad para que al paciente no lo vuelvan incapaz y tratar de que lleve una vida común o normal, por las mismas dependencias que implica el padecimiento con las demás personas”.

Cada tercer día, la piel de Fedra es cubierta con crema y envuelta en 120 gasas y seis vendas para proteger y disminuir el dolor de su cuerpo.Hace 14 años, Fedra Camarena Santiago nació con una lesión en el labio. Los médicos creyeron que era una infección, pero con el paso de los días aparecieron ampollas en el resto del cuerpo. A los 22 días de nacida, le diagnosticaron “piel de mariposa”.Los niños con “piel de mariposa” o “piel de cristal” padecen epidermólisis bullosa, una alteración del gen Col 7A1 que, junto con otras proteínas, une o adhiere la dermis (primera y externa capa de piel) con la epidermis (siguiente capa interna de la piel).Al alterarse este gen, no se produce el colágeno, haciendo la piel tan frágil como las alas de una mariposa y delicada como el cristal.Para Fedra, lo más difícil de su vida es despertar todas las mañanas y enfrentarse al dolor en su cuerpo y a la realidad que implica tener esta enfermedad.Pero no sólo es el dolor físico, hay otros que la lastiman: el morbo y la crítica de la gente. “Se me quedan viendo como una extraña y eso no está padre, la gente debería de ser más discreta porque me lastima la forma en que me ven”.La epidermólisis bullosa ataca, en forma de ampollas y llagas, la piel, las mucosas de la boca, esófago, ano, genitales y vía urinarias, dándoles un aspecto de quemaduras severas.Las uñas y cabello se caen, las caries son fáciles de adquirir, el crecimiento y desarrollo corporal son afectados y se presenta desnutrición porque el enfermo no puede comer por las lesiones del estómago.Los dedos de las manos se pegan a consecuencia de las lesiones expuestas, las muñecas se cierran en puño, al igual que los pies, por lo que la posibilidad de hacer actividades propias es limitada.La aparición de ampollas en los ojos afecta el movimiento ocular. También es frecuente que el tejido se desprenda con facilidad, ocasionado dolores intensos.Las complicaciones mencionadas dependen del tipo de epidermólisis de cada paciente; puede ser simple, de unión y distrófica.En el caso de Fedra, que padece la distrófica, las secuelas son evidentes. Ella tiene 14 años, pero su apariencia es de una niña menor a los 10 años.Pesa 25 kilos, a consecuencia de su alimentación que ha sido afectada por las lesiones en el esófago. Su dieta principal está basada en malteadas Ensure y líquidos, porque los alimentos duros lastiman las lesiones internas.Las uñas de Fedra desaparecieron, mas no sus ilusiones por estudiar Medicina para ayudar a los niños que tienen su misma condición.Su mano derecha fue afectada al unirse sus dedos, pero mientras pudo tuvo la oportunidad de pintar y formar parte de la orquesta Imagina como percusionista.En su lucha por salir adelante y distraerse, Fedra lee libros de ciencia ficción, escucha música y sale en familia o acude al cine.Ella asistía a clases para convivir con sus amigas, en particular con María Pozo. Ahora, toma sus lecciones con una docente en casa.Fedra es una niña leonesa de tez blanca y ojos claros, de mirada penetrante. Su sonrisa constante durante la entrevista, opacó las lesiones visibles en su rostro.La principal razón porque Fedra no deja de sonreír es gracias a sus padres y familia, que han procurado durante estos 14 años que lleve una vida normal.Miroslava Santiago Hernández, madre de Fedra, refiere la frase “sólo por hoy” como una aceptación a la condición de su hija que llegó con el tiempo, pues al principio le fue difícil entender lo que ocurría.La genetista del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, Adriana Ruiz Herrera, explicó que la epidermólisis bullosa puede ser simple y ésta afecta principalmente la primera capa de la piel con la aparición de ampollas o lesiones leves, cuya cicatrización es rápida sin que se pierda tejido.En la epidermólisis unión, las lesiones o ampollas aparecen entre la dermis y la epidermis y pueden afectar las mucosas.Mientras que la epidermólisis distrofia afecta la capa más profunda de la piel y lastima las articulaciones, dificultando el movimiento; también, provoca la pérdida de tejido, heridas y ampollas en las mucosas.Las complicaciones mencionadas dependen del grado de epidermólisis de cada caso.Estos pacientes son atendidos en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León por un equipo médico integrado por especialistas en genética, dermatología, ortopedia, cirugía, nutrición, odontología, pediatría, rehabilitación y psicología.La genetista Adriana Ruiz Herrera manifestó que la enfermedad no tiene cura y el promedio y calidad de vida disminuye, por lo que el éxito del tratamiento depende de que los cuidados sean estrictos.El baño es básico para evitar infecciones y ayuda al retiro del vendaje y los ungüentos. Para realizar esta actividad diaria en casa, el dermatólogo asesora a los padres del niño.Un especialista indispensable para los pacientes con epidermólisis bullosa es el psicólogo.María Selene Rodríguez Zárate, psicóloga del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, que atiende a niños con piel de mariposa, comentó que se tiene que identificar el estado emocional de cada paciente y familiares, ya que la mayoría de ellos presenta depresión y ansiedad por las complicaciones de la misma enfermedad en la vida diaria.Rodríguez Zárate señaló que cada caso es diferente, pero a todos se les atiende en familia, por paciente, por padres de familia y en grupo para que sea más sencilla la aceptación y el proceso de vivir con la enfermedad.Dijo que para los padres de familia, lo más difícil es el dolor en sus hijos porque la enfermedad no es curable.En los niños es enfrentarse a las dificultades de la enfermedad en el diario vivir.Actualmente atiende a 10 niños, una niña y un niño de un año, una niña de dos, tres hermanos (dos niñas y un niño) entre 5 y 10 años y cuatro adolescentes de 12 a 16 años. Todos ellos, originarios de Romita, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y León.