Apesta recolección de basura en el Municipio

“Lamentablemente, el relleno sanitario El Verde está a cargo de una empresa particular. Incluso la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) aplicó sanciones a la empresa PASA (Promotora Ambiental de La Laguna)”, añadió.



“El servicio ya se está restableciendo, lleva un poco de tiempo porque se acarrean algunas problemáticas, pero ya estamos ajustando con la empresa, para que esta semana se regularice”.

Sobre las sanciones a la empresa, se informó: “las sanciones llevan tiempo, se iniciaron ya los procedimientos necesarios y en cuanto tengamos se darán a conocer; tardan en promedio dos semanas para poder aplicar las sanciones correspondientes”.

En tanto quede basura en las colonias donde había retraso,a cielo abierto., regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que en la presente administración, pues, lamentablemente, no hay programas para concientizar a las familias para lograr la separación, por lo que miles de toneladas de basura terminan en el relleno sanitario.Manifestó quey en los días de Navidad y Año Nuevo, cuando no presta el servicio de recolección, se incrementa a más de 2 mil toneladas., director del SIAP, dijo en su oportunidad que el retraso se generó por excedentes de basura, y apuntó que había filas de camiones en el relleno sanitario descargando y que; además, que sancionarían a las empresas concesionarias del servicio. Pero, personal del área de comunicación del SIAP aseguró queEn cuanto al relleno sanitario, se aseguró que no hay problema.Sin embargo,en el lugar, se pudo observar, por el lado nororiente, que todo está normal e incluso ya no existen las largas filas de camiones recolectores descargando. Pero por la parte posterior,, formadas en verdaderas montañas, acechadas por miles de aves de rapiña, revoloteando en esa área contaminada.