Ni porque fue la primera reunión del año el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, participaron con el Grupo de Coordinación León.No regresaron desde agosto del año pasado, cuando se anunció con bombo y platillo la integración del grupo para trabajar por la seguridad de los leoneses.Deberían seguir el ejemplo del comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, que al menos en las últimas reuniones ha apartado espacio en su agenda para asistir, mientras que los funcionarios estatales sólo mandan a alguien en su representación.A casi nueve meses de que termine la administración municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de León anunció otro cambio y le tocó a Tránsito Municipal. Ricardo López López, que entró apenas en abril del año pasado, quedó fuera. En su lugar llega José Guadalupe Alcalá Jiménez, quien hace años ocupó este cargo y es del agrado sobre todo de los panistas.Pero no es éste el cambio que más ruido genera al interior del Ayuntamiento leonés porque, aunque se criticó el trabajo de Ricardo, muchos dicen que era más la grilla lo que lo llevó a tenerlo con “tarjeta amarilla” desde el año pasado.La duda ahora estará fija por lo menos durante los meses restantes en la Academia Metropolitana de Seguridad de León que estaba a cargo de Francisco Zaragoza Cervantes, quien llevó a cabo todo el cambio de matrícula y disminución de horas de capacitación de los elementos.En su lugar quedará Leilani Tortolero García, quien ocupaba el cargo de Directora de Planeación y Administración y quien no fue santo de la devoción de muchos en la administración, empezando por el síndico con licencia, Carlos Medina Plascencia, quien señaló diversas irregularidades en las compras y contratos hechos en la SSPL.Desde ayer ya suenan las campanas del error cometido por el Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, en ese movimiento de ajedrez, pues Leilani Tortolero ahora tendrá que cerrar con el mayor número de elementos de Seguridad graduados, otro reto que se ve difícil de cumplir.A los que vieron ayer desayunando muy temprano en el Hotel León fue al síndico Luis Ernesto Ayala Torres y al ex contralor Alberto Padilla Camacho.Padilla Camacho colaboró con Ayala Torres durante su gestión como Alcalde de León en el trienio 2000-2003; el síndico, junto con Héctor López Santillana, busca la reelección, pero eso depende de si logran el consenso de su partido y la bendición del gobernador Miguel Márquez Márquez.Si lo logran, el siguiente paso será conformar la planilla que acompañará a López Santillana y es muy probable que no todos los ediles panistas se queden y le apuesten a nuevos perfiles. ¿Será que el síndico Luis Ernesto Ayala volverá a hacer equipo con Padilla Camacho en el cabildo azul?El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se instaló hace más de un mes y a sus integrantes no les han pagado ni un quinto y lo peor de todo es que aún no les dicen cuándo les van a pagar y mucho menos dónde van a despachar.También está en duda de si su pago será efectivo a partir del día en que fueron nombrados por la Comisión de Selección (esto es desde el 15 de noviembre pasado) o desde el día que rindieron protesta en el cargo, que fue el 5 de diciembre también de 2017.Los cinco ciudadanos que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción son: Arminda Balbuena Cisneros, Román Gustavo Méndez Navarrete, Jaime Fernando Revilla Guerrero, Hilda Marisa Venegas Barboza y Julio César Rodríguez Fonseca.En el último mes los integrantes trabajaron en la organización de la instalación del Comité Coordinador, evento que ocurrirá mañana en el Poliforum León. Han trabajado sin oficinas y sin salario, y aparentemente así se la tendrán que llevar hasta marzo que sesione el Comité Salarial o hasta que la Secretaría de Gobierno les defina.Muy activo anduvo esta semana el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato (SCT) Roberto Vallejo. Se le vio en el aeropuerto, pero no debido a un viaje de trabajo; acudió para inaugurar la exposición fotográfica que se derivó del concurso “México a través de las obras SCT”.El ganador fue el joven Enrique Ortega, quien fotografió el puente del bulevar Antonio Madrazo en León de noche y con una muy buena iluminación. ¿Alguien habrá tomado el distribuidor Benito Juárez o será que ni en foto queda bien?