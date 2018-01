Publicidad

Las vacaciones son una oportunidad para convivir con nuestros seres queridos, descansar, alejarse de la rutina diaria y en ese periodo poder reflexionar sobre distintas formas de ver el mundo, aprender cosas nuevas y admirar otras culturas.En esta ocasión tuve el gusto de estar en Costa Rica. No me atraen los deportes extremos y no iba yo muy emocionada a este país que anunciaba por todos lados el colgarse de tirolesas que pasan entre las copas de árboles inmensos que rozan las nubes, paseos en balsas inflables que pueden ir a alta velocidad acarreadas por ríos caudalosos, escalar cimas trepando como el Hombre Araña y bungees para saltar a un precipicio colgando de una cuerda. Por suerte, nada de esto tuve que hacer para disfrutar unas excelentes vacaciones en este país en el que predomina el color verde.Nos habían advertido de las estrechas y probablemente congestionadas carreteras. Un guía nos alerta y dice que tomaríamos una vía de primera, pero de primera velocidad por lo accidentado del terreno. Sin embargo, el paisaje a la vista era tan hermoso y variado que el “tiempo Costa Rica”, llamado así por la lentitud con la que se recorren las distancias, se pasaba rápido al ver una gran variedad de flores, plantas, hojas inmensas, pequeñas granjas, riachuelos y hasta animalitos que habitan los frondosos bosques selváticos.Los “ticos” han fomentado el ecoturismo como modo de vida y están conscientes del cuidado del agua y la tierra. En ninguno de los recorridos encontramos un papel o botella tirada. Se aplican severas multas a quien tire basura y por todos lados existen basureros que especifican el tipo de basura que debe contener cada uno. Los habitantes se educaron y concientizaron de estos buenos hábitos y medidas de recolección y reciclado de la basura a través de medios de comunicación y los resultados se notan a simple vista.El lema de publicidad que utiliza el país para su promoción y que es hoy más que un saludo es la frase ¡Pura vida! Estas dos palabras encierran la actual cultura costarricense ya que no sólo se refiere al fácil contacto y disfrute de la flora y fauna del lugar, sino también a la sana alimentación que tienen a base de “pinto” (mezcla de arroz y frijol) piñas y plátanos, pescados frescos, carnes y aves con verduras y que está prohibido fumar en todos los lugares, hasta en la calle, sólo reservan unos pocos metros bien delimitados para fumadores.Curiosamente la expresión “Pura vida” tiene su origen en una película mexicana del mismo nombre en la que nuestro cómico Clavillazo la repite varias veces. Hoy la frase se ha convertido en santo y seña de costarricenses y se utiliza como una expresión de bienestar.Es este un país sin ejército desde 1948. Bajo la instrucción de “No quiero un ejército de soldados sino de educadores”, el presidente de ese entonces convirtió a Costa Rica en uno de los primeros del mundo en no contar con fuerzas armadas y es ahora la nación más segura de Centroamérica.La gente “tica” es educada, tiene un trato extremadamente amable, siempre dispuesta a ayudar sin la motivación de una propina de por medio. Su sentido del humor es genial y su entusiasmo es contagioso. En ese lugar se vive verdaderamente la ¡pura vida!Me quedo con la reflexión de que México podría aprender de las experiencias positivas que han dado buenos resultados en este pequeño país y tal vez, algún día, nos regrese la “pura vida” como decía Clavillazo.