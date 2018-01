Lo acribillan junto a amigos y familia

Publicidad

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de varias disparos de arma de fuego en la colonia Obrera. Se presume que el ataque era contra uno de sus familiares, pero autoridades no confirmaron esta versión.Los hechos ocurrieron a las 10: 20 de la noche del martes, fuera del domicilio marcado con el número 531 de la calle República del Salvador, casi esquina con Sonora.Un hombre identificado como “El Padrino” se encontraba fuera de dicha vivienda, acompañado de uno de sus familiares y amigos, cuando un auto sedán se estacionó en la calle Sonora y de él descendió un hombre, dirigiéndose a ellos.“Era un hombre alto y chino, se bajó de un auto rojo y se fue caminando”, dijo una vecina.El agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el grupo de hombres, que corrieron hacia la casa para refugiarse, pero “El Padrino” fue alcanzado por las balas. El presunto responsable, identificado como David, y sus cómplices escaparon por la calle Paraguay.Vecinos reportaron los disparos al 911 y elementos de la Policía Municipal acudieron e iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores, pero no dieron con ellos.Minutos más tarde paramédicos de Protección Civil llegaron para brindar los primeros auxilios, pero el hombre ya no contaba con signos vitales.La escena fue acordonada por los preventivos para evitar la entrada de curiosos y borraran alguna evidencia.Agentes de la Unidad de Homicidios acudieron para iniciar las investigaciones del asesinato, mientras el Semefo levantó y trasladó el cuerpo a sus instalaciones para la autopsia de ley.