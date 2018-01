Publicidad

"Pese a que nos asiste la razón jurídica, no acudiremos al Tribunal en aras de dar un paso adicional a una contienda transparente, libre y respetuosa".



"Los partidos integrantes de la coalición reafirmamos que esta denominación no está prohibida por la ley", expuso el partido.

"La única prohibición contemplada expresamente es que en sus denominaciones no se hagan ilusiones raciales o religiosas".

La dirigencia nacional delaceptó este miércoles la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que los obliga a cambiar el nombre de la coaliciónEl Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que no impugnará la decisión de los consejeros ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como había anunciado.Sin embargo, los priistas reiteraron que no están de acuerdo con el fallo del órgano electoral y los criterios establecidos para prohibir el nombre de la alianza.El tricolor sostuvo que tanto la ley como la reglamentación permiten que la coalición incluya el apellido del precandidato presidencial José Antonio Meade.El pasado 5 de enero, el pleno del Consejo General del INE declaró improcedente, por mayoría, utilizar el apellido de Meade en el nombre de la coalición encabezada por el PRI.Los consejeros determinaron que el nombre provocaría una sobreexposición del precandidato presidencial de esa alianza, ya que al incluir su apellido toda la propaganda electoral se llevaría acabo una promoción permanente.Hasta el momento, el PRI no ha informado sobre el nuevo nombre con el que registrarán de la coalición.