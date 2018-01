Embarran en desvío millonario a mando de Hacienda

Publicidad



“Nos preguntaron cuál era el estatus jurídico en la investigación contra Issac Gamboa. Quisieron entrar en un esquemas de negociación.

“Les dijimos que no estábamos dispuestos a andar intercambiando investigaciones por recursos, y dejamos asentado que estábamos ante una represalia política”, reveló el gobernador panista Javier Corral en entrevista con Sergio Sarmiento en el noticiario de La Red.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de esa dependencia, está acusado de operar junto con el ex secretario general del Partido Revolucionario Institucional,, losSegún testigos de la Fiscalía de Chihuahua,en enero de 2016 para el “Fortalecimiento Financiero” del gobierno de, y que en realidad fueron transferidos al tricolor.Además el funcionariopor la Auditoría Superior de la Federación, según testimonios ministeriales de Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda del ex Gobernador priísta.Gamboa es el mismo funcionario que el pasado 17 de diciembre de 2017,para apoyar al Gobierno del panista deTres días después de la firma de ese convenio, el 20 de diciembre,, operador del ex gobernador de Sonora y ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, acusado de peculado.Tras la captura de Gutiérrez,. El martes, el Gobernador de Chihuahua reveló que en una reunión del 4 de enero, el actual Secretario de Haciendaen las investigaciones.