"Es un tipo que tiene que responder; me ha agredido y por eso le respondo (...) Que no se raje ese loco y ahí le voy a demostrar que Duarte le daba dinero a él y que con eso se mantuvo mucho tiempo y ese es su coraje en contra mía", dijo el gobernador de Veracruz.



"¿Ustedes creen que está cuerdo un tipo que dice que va a liberar a los delincuentes, que va a perdonar a los que están en la cárcel y que dice que Duarte es un chivo expiatorio, que dice que no tiene la culpa".

El gobernador de Veracruz,respondió las acusaciones del líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (),a quien llamó loco, corrupto y vividor del sistema.En un video y en entrevista, el mandatario acusó a López Obrador de no pagar impuestos y de vivir del presupuesto.Luego de que el morenista, comparó al mandatario con su antecesor, Javier Duarte, Yunes advirtió que mostrará las pruebas de que durante el gobierno de éste, AMLO presuntamente recibió dinero.Y retó nuevamente a AMLO a un debate público para el próximo domingo a las 5 de la tarde en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.El gobernador aseguró que el aspirante presidencial de Morena es un "loco" que ve al ex gobernador Javier Duarte como "un chivo expiatorio".Además, dijo que López Obrador es un "gordo que come todo el día", y que no trabaja porque sólo se "dedica a agarrar un micrófono y decir barbaridad y media".Destacó que en unas vacaciones del precandidato presidencial se gastó 600 mil pesos.Además informó que presentó a EL UNIVERSAL una carta para su derecho de réplica, para negar que haya escondido un reloj durante un evento oficial y que el objeto tenga un costo de 6 millones de pesos.