Activan alerta de tsunami tras sismo en Honduras

Se registró un #sismo de 7.6 grados al norte de #Honduras, en el Mar Caribe. El movimiento se percibió en algunas zonas del sureste mexicano https://t.co/ww5wwAgbbI pic.twitter.com/Oj0fQxWzfL — El Universal (@El_Universal_Mx) 10 de enero de 2018

Publicidad

Ante el movimiento telúrico registrado en nuestro país, hemos activado sistema de emergencias, por favor mantener la calma, reportar cualquier emergencia al @911Honduras y seguir todas las instrucciones de @COPECO_HONDURAS https://t.co/Rvo0SKAgUs — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 10 de enero de 2018

— Prensa Libre (@prensa_libre) 10 de enero de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un fuerte, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés). Por el momento no hay informes sobre víctimas ni daños materiales como consecuencia del sismo, que se ha sentido con distinta intensidad en ocho países. El temblor, que se, hizo que el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico lanzase el aviso por riesgo de maremoto en la región, que desactivó dos horas después.El sismo, que ha afectado principalmente a losEl presidente electo de Honduras, Juan Orlando Hernández,informó que se ha activado el sistema de emergencias en todo el país y llamó a mantener la calma.El temblor se produjo en el mar,, según muestran los mapas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Según detalló el centro, el epicentro se situó a 201,9 kilómetros de la localidad hondureña de Barra Patuca, de 2.758 habitantes, y a 245,2 kilómetros del municipio de Puerto Lempira (Honduras), que reúne a 4.856 personas, así como a 303,1 kilómetros de George Town, en las islas Caimán.Aparentemente el epicentro del terremoto está alejado de centros urbanos. Hasta el momento,en el Estado de Quintana Roo; Costa Rica, Guatemala, Panamá, Belice, Cuba y El Salvador.La, posteriormente levantada, en los países centroamericanos, así como en la islas Caimán, San Andrés y Providencia (Colombia), Jamaica y Cuba, entre otros. "La alerta o advertencia de tsunami emitidas por el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en relación con el terremoto que ha tenido lugar al norte de Honduras ha sido cancelada", ha informado el Centro deAsimismo, ha recomendado permanecer "alerta en las zonas costeras" de manera "normal" y ha destacado que "no es necesario poner en marcha ningún tipo de medida extraordinaria" en dichas zonas., "lo que no representa ningún peligro para la población". #Izabal | El mar se ha alejado un aproximado de 3 a 5 metros de las playas El Malecón, Puerto Barrios. Esto debido al sismo en #Honduras . Se realiza monitoreo en las playas del Caribe guatemalteco. Los detalles: https://t.co/N953s5Vv4v Diversos usuarios han compartido en redes sociales imágenes y vídeos que captan el momento en que se sintió el terremoto.