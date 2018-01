Banquetas en malas condiciones, causan molestia a vecinos

Banquetas en malas condiciones en la calle Melchor Ocampo en la colonia Guanajuatito, en Purísima del Rincón, generan la molestia de los vecinos.

Los vecinos del lugar aseguran que esta condición, ya que en ocasiones tienen que caminar por arroyo vehicular.“Yo paso por el lugar para llevar de almorzar a mi hija y sí es un problema, porque a veces me bajo de la banqueta cuando pasan los carros”, dijo doña Luz.Afirman que esto genera un riesgo, pues el tránsito vehicular en esa vía es frecuente y el tener que caminar debajo de la banqueta los pone en riesgo.“A veces paso por encima del concreto levantado, pero por poco me caigo la última vez”, dijo Gloria, de 32 años.Esta condición también representa una condición de riesgo para los adultos mayores, madres con carriola y personas con discapacidad, a quienes se les dificulta el acceso.“Yo casi no puedo caminar y la verdad batallo mucho para subir y bajas escaleras, y cuando paso por esa calle, es una lata”, dijo doña Rosa, de 64 años.De la misma forma algunas madres que tiene la calle como ruta diaria, aseguran que el pasar con una carriola representa más trabajo y un riesgo para los pequeños.“Pues me tengo que cruzar de banqueta, pero ya hasta que llego al concreto roto, pues con la carriola no se puede pasar, el otro día la pasé por encima y casi se me voltea”, dijo Liz, de 28 años.