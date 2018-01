Se incendia calera abandonada

El incendio de una calera que aparentemente estaba abandonada se registró en la comunidad Mezquitillo, en San Francisco del Rincón.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fue la columna deque se veía desde diferentes puntos de lalo que provocó la alerta a los cuerpos deen San Francisco del Rincón, alrededor de las 6:15 de la tarde de ayer.El fuego consumió la estructura de la calera, en donde inicialmente se señaló que en el lugar había combustible, aunque después se dijo que se desconocía la razón que provocó el fuego.La cantidad de humo que se generó fue lo que alertó a personal de Bomberos y de Protección Civil, quienes ubicaron el lugar de donde provenía la humareda, ya que no se hicieron reportes al Sistema de Emergencia.Una vez en el lugar, se determinó que se trata de un lugar que aparentemente tenía varios años abandonado; se presume que no había nadie en la calera, sin embargo se encontró al interior un extinguidor que al parecer se utilizó para controlar el fuego, sin embargó a la llegada del personal de rescate no encontraron a nadie.Las dimensiones que alcanzaron las llamas y la fuerza del fuego terminó por vencer la estructura, por lo que colapsó, sin que hubiera personas lesionadas.Tras una hora aproximada de trabajo del personal de Bomberos y Protección Civil de San Francisco del Rincón, se consumió el fuego.Para las 7:30 de la tarde ya se había controlado el incendio, sólo se estaba trabajando en lo que era la remoción de escombros y en el enfriamiento de un tanque que se encontraba en el lugar, aparentemente sin contenido.