Villas de Hacienda es una zona insegura

Colonos dey peatones que a diario transitan sobre elcomentaron que hace falta alumbrado público en más de 400 metros de la avenida donde se han cometido asaltos, accidentes e incluso autoridades policiales encontraron un auto calcinado.“No se ve nada, hace falta el alumbrado de donde se terminan los departamentos hasta la avenida Salvador Ortega. Las personas que van caminando no se ven y menos si van en bicicleta. Está muy peligroso”, dijo Ángel Jaramillo, vecino de la calle Villa Juárez.La vialidad se comunica con el eje Norponiente y solo tiene banqueta del lado de las viviendas, porque del otro es un terreno baldío donde el 30 de noviembre,encontró un automóvil Chevy calcinado y con reporte de robo.Los transeúntes comentaron que el camino no solo lo utilizan automovilistas, sino también ciclistas y habitantes de colonias aledañas como La Misión, México e incluso Pelavacas quienes han sido víctimas de asaltos con violencia o accidentes por lo oscuro del camino.“Los ladrones se esconden en el baldío antes de que amanezca y por las noches para asaltar. Lo que hacemos cuando vamos por la avenida es pasar de plano corriendo o bajarnos de la banqueta”agregó Rosa Victoria López.Los vecinos de Villas de la Hacienda argumentaron que hace dos años se registró un accidente en Salvador Ortega, a la altura del camino, y solicitaron el apoyo de Servicios Municipales para tener alumbrado en esa zona, pero no tuvieron respuesta.