Del Toro enamora bajo el agua

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Inicia la llamada “temporada de premios”, etapa en que la exhibiciónestrena entre este mes y marzo loInicia con(2017),ganador de dos de siete nominaciones aldestacando Mejor Dirección.Se trata de otro cuento de hadas, acaso el más depurado en la carrera de Del Toro, que construye con enorme solvencia y oficio, inspirándose en el relato original La bella y la bestia de Barbot de Villeneuve & Leprince de Beaumont —al que agrega de trasfondo la guerra fría 1960— antes que en cualquiera de sus versiones fílmicasEs una relación singular, un amor posible-imposible entre la sensible afanadora muda Elisa (Sally Hawkins, asumiendo su silencio al estilo de La dulce vida, y(Doug Jones).Incluye la complicidad de su colega Zelda (Octavia Spencer) y como antagonista del cuento a(Michael Shannon, desatado), quien nunca ve a un ser sino a un objeto.Del Toro,consigue un certero medio tono que haceSólo que ahora no es entre personajes de diversa condición económica-social: es un amor inter-especies, conmovedora noción sentimental.Por supuesto, no renuncia a una pequeña dosis de cursilería que funciona para este fresco asimismo inspirado en los filmes serie B (evidente referencia a[1954, Jack Arnold]), lo que le da una levedad para presentar y resolver la historia con los términos más amables posibles.como mejor cinta extrajera en los Globos de Oro, En la penumbra (2017), noveno largometraje del intenso germano con ascendencia turca Fatih Akin, cuenta la historia de Katja (Diane Kruger) y cómo sobrevive la pérdida de su esposo Nuri (Numan Acar) e hijo Rocco (Rafael Santana) en un atentado.Una de las características en el estilo de Akin es que la historia no es por completo lineal.Tiene derivaciones, apuntes, que hacen más densa la atmósfera, siempre realista, que retrata.En principio es ésta una cinta sobre el prejuicio.La policía declara la muerte de Nuri consecuencia de su pasado.Para la policía no hay redención.Sin embargo, los culpables, los verdaderos terroristas, revelan las raíces profundas del racismo.La consecuente pérdida de control sobre la historia —eso que debería ser lineal pero que se altera melodramáticamente— presenta tanto apuntes sociales como giros dramáticos, que la habilidad de Akin convierte en emociones en carne viva.Katja, en especial, es una llaga humana en busca de respuesta más allá de lo convencional.Con estilo seco y contundente, Akin, sin ningún sentimentalismo ni adorno visual pero con la crudeza que acentúa el dolor de las heridas emocionales, logra un filme durísimo (justo hasta la conclusión del drama en el tribunal) contra el racismo y la aplicación parcial de la justicia.En este caso, la alemana.Pero Akin le da a su filme un catártico giro sorpresivo.