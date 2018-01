Optan por quemar basura

Publicidad



“La gente de El Calvillo no tiene otra opción que estar quemando la basura que generan, porque hace más de un mes que no pasa el camión recolector”, indicó el regidor Guillermo Torres Saucedo.



El regidor del PAN consideró que debe incluir el despido de varios directores de esa dirección. “Efrén es muy movido pero creo que a sus directores hay que correrlos, me extraña que esté fallando la recolección”.

Elde lase extiende a comunidades como El Calvillo, población en donde hace un mes no tienen servicio de recolección, situación que obliga a loslos desechos en la plaza principal.Vecinos afirman que desde hace un mes que no pasa el camión recolector.El integrante de la fracción delpor la desesperación de que se acumuló toda la basura generada en las fiestas decembrinas.Y que esta misma queja llegó de El Zangarro, La Poza y otras, en las cuales no se tiene la recolección de la basura, el cual se agrava con el pésimo alumbrado público.Torres Saucedo indicó que la cantidad de personas que viven en El Calvillo suman alrededor de 40 familias, quienes pueden tener problemas de salud por la acumulación de los desechos.La recolección de la basura en El Calvillo era una vez por semana, un recorrido que incluía Mesa de San José, Ojo de Agua de Calvillo y El Calvillo, comunidades que se quedaron sin servicio y en donde se acumulan grandes cantidades de basura.El regidor indicó que ya pasó el reporte al titular de Servicios Públicos Municipal Efrén López Rodríguez, y aunque existe el compromiso de atender esta problemática, la realidad es que pasan las semanas y siguen las quejas de los delegados.