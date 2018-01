Los matan en Yonke

Publicidad

Dos hombres fueron ejecutados la madrugada del día de ayer, los cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta Pick up de color claro; hasta el momento los cuerpos no han sido identificados.Minutos después de la media noche elementos de seguridad pública arribaron a la comunidad de Covadonga, atendiendo al llamado de un reporte que se les había hecho cuando realizaban un recorrido en la comunidad de Mineral de Pozos.En el reporte se solicitaba apoyo de elementos de seguridad pública, debido a que al parecer se encontraban dos hombres heridos cerca de un yonque sobre la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo a la altura de la comunidad Covadonga.Al llegar encontraron a dos hombres al interior de una camioneta que se encontraba con las lucen encendidas, por lo que se pidió el apoyo de paramédicos de protección civil, quienes al atender a los hombres, se percataron que estos ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.Al lugar arribaron peritos especializados en la materia para comenzar con las primeras investigaciones y más tarde también llegaron al lugar elementos del servicio médico forense, quienes realizaron el levantamiento de ambos cuerpos para trasladarlos al anfiteatro en San Miguel de Allende, donde se les practicará la necropsia de ley.Al parecer los hechos ocurrieron cuando ambos hombres se encontraban en el interior de la camioneta cuando unos hombres armados dispararon contra la camioneta para huir del lugar; sin embargo la versión no ha sido confirmada por las autoridades.Cabe señalar que con estos muertos, suman ya 3 ejecuciones en los que va del año en el municipio, el primero de ellos fue ejecutado frente a la tienda Chedraui, quien fue ejecutado a bordo de su vehículo.La PGJ informo que Investigaciones de Homicidios indaga los hechos.