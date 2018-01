No podemos seguir perdiendo puntos: Karla Nieto 

Publicidad

no pueden perder puntos en el juego ante América programado para el lunes en el Estadio Hidalgo."Dimos la vuelta a la pagina (derrota con Veracruz). Estamos trabajando duro para el juego ante América e intentando corregir errores. Estamos listas y entusiasmadas para el juego"."Creo que el inicio de la Liga tuvo sorpresas, no podemos equivocarnos y no podemos seguir perdiendo puntos en duelos importantes", dijo Nieto.El lunes podrán contar con Berenice Múñoz, quien fue dada de baja del Tri Sub 20. Ya entrenó con las Tuzas.