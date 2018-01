Cuestión de voluntad corregir incremento en impuesto funerario

Publicidad

Protestas en la alcaldía de Pachuca | Foto: Víctor Galván

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si existe voluntad política dely de lase resolverá sin problema alguno el incremento del impuesto funerario, subrayó la diputada“Se tendrá que resolver más allá de que si el cabildo lo envió en sula aprobó, al final del día creo que si hay voluntad política se puede hacer inmediatamente. Lo que sí tenemos que ver es como no afectar a la ciudadanía”, dijo.Además, aseguró que se puede elaborar una fe de erratas lo cual no debe provocar disputa entre los diferentes poderes.“Todo es cuestión de voluntad. Si el cabildo puede enviar a lala solicitud de la corrección no debe haber problema para resolverlo si se acepta que pudo haber un error de una parte o de otra”, agregó., lo que provocó una disputa entre el Congreso y la alcaldía de Pachuca que se pasaron la responsabilidad de este aumento.