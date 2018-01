Diputados responsabilizan a gobierno de incremento en pasaje

Publicidad

Gloria Romero, diputada local | Foto: Y. Dávila

Daniel Andrade Zurutuza, diputado local | Foto: Y. Dávila

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y también agregaron que la responsabilidad del aumento es del gobierno estatal., apuntó que desde finales del periodo de sesiones pasado no veían viable el aumento, además de que el Congreso del estado siempre buscó que el incremento fuese paralelo a la inflación.“Por esa razón hemos solicitado un aumento donde haya un límite de 10 por ciento, similar a la inflación. Eso no pasa por nuestras manos, corresponde a la Secretaría de Movilidad pero plantearemos no supere el 10 por ciento”, dijo.dijo es un tema delicado pero que no pueden hacer nada al respecto cuando existe un aumento en el precio de los combustibles ya que todos los productos y servicios dependen de su valor.“Soy de la idea de que no incrementara nada pero lamentablemente es un fenómeno que tiene que darse en todas las sociedades, tiene que haber ese flujo de recursos, ese movimiento económico para que puedan generarse otras economías”, puntualizó.aseguró que el incremento del pasaje del transporte público debe ser revisado con gobierno del estado.“Sabemos que han incrementado los combustibles y que a nivel nacional hubo la mayor inflación de muchos meses. Debemos buscar los mecanismos adecuados junto con gobierno para que esto pegue lo menos posible en los bolsillos de la sociedad”.[21:27, 11/1/2018] Victor Valera: