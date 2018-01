Insiste Tellería en error del Congreso en impuesto funerario

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, dijo que el aumento en el precio de las inhumaciones en la capital del estado se debió a que el Congreso de Hidalgo incurrió en un cambio erróneo de conceptos que no debieron fusionarse.En conferencia de prensa agregó que, hasta que se llegue a una resolución y pidió alque cuando se haga una modificación a un documento aprobado por el cabildo sea devuelto al ayuntamiento para ser revisado."El error fue involuntario, estoy segura. Pero sí hay un error en la parte del manejo de la información dentro del Congreso del estado. Se combinaron conceptos que no tienen nada que ver y deben ser desglosados", dijo.sin embargo, agregó, este monto también fue contemplado por los legisladores en la inhumación de cadáver y restos en la primera sección del panteón.consideró que publicar una fe de erratas es lo ideal para evitar observaciones de la auditoría sobre que la alcaldía no aplica su ley de ingresos.