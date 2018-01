Ni la alcaldesa ni sus funcionarios merecen aumento de sueldo: Percy Espinoza

Publicidad

Presidencia Municipal de Pachuca | Foto:Google Maps

acotó tajante, “en la alcaldía nadie merece un aumento de sueldo, porque su desempeño ha dejado mucho que desear”.“No lo merecen, ni ellani sus regidores, mucho menos sus funcionarios. Su desempeño deja mucho que desear, su honestidad está en tela de juicio, acabaron con el presupuesto del año 2017 y no hay obras, no hay refacciones, no hay material. Estamos hablando de falta de honestidad en el ayuntamiento y todavía se quieren dar un premio… ¡Qué desvergüenza!”, dijo.Agregó, que los trabajadores sindicalizados llevan más de un año sin recibir el ajuste de salario que les corresponde y que la administración municipal ha dispuesto de dinero etiquetado y presupuestado para ellos.“Ha dispuesto de dinero asignado a personal sindicalizado, ha violado la ley porque ese dinero está etiquetado para nosotros en el presupuesto de egresos. De verdad quisiera ayudarle y decir que hizo algo bueno, pero no veo nada”.Acusó la falta de alumbrado en la capital y dijo que es mucho más fácil que la ciudadanía adquiera el material a que la Presidencia lo haga.“Los propios ciudadanos tienen que comprar el material para que lo instalen. El alumbrado está en pésimas condiciones, si vamos alestá en penumbras, si vas al jardín del Charro o al de la familia está oscuro, si vas a la Plutarco o a cualquier colonia, está igual porque no hay material para que trabajemos”, finalizó.