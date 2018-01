Presentan diario cuatro denuncias contra huachicoleros en Hidalgo, refuta Pemex

Publicidad

sí denuncia cada robo perpetrado a ductos de gasolina en Hidalgo y, prueba de ello, queAsí lo informó el área de la, objetando los dichos de Ricardo Aguilar Núñez, subsecretario de Prevención y Coordinación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.“Pemex aclara que durante 2017 en else presentó mil 622 denuncias contra el huachicoleo, de las cuales se judicializaron 58 asuntos. Sistemáticamente, Pemex presenta denuncias por cada evento ilícito reportado”, informó Alejandro Rodríguez Islas, funcionario de Pemex.El funcionario estatal, declaró en la víspera ante los medios de comunicación que la falta de denuncia por parteha hecho que el delito de huachicoleo en Hidalgo, quede impune ya que, cuando los ordeñadores son detenidos por policías estatales son liberados fácilmente pues, en muchas ocasiones la representación legal de Pemex no acude a denunciar.“Lo que sucede es que, para que no suelten aquellos que están incurriendo en este delito (huachicoleo), la víctima u ofendido tiene que ir a presentar su denuncia ante el Ministerio Público para echar andar la maquinaria jurisdiccional… pero qué creen, en este caso la víctima o el ofendido, Pemex, no van y presentan la querella en muchas ocasiones”, declaró Aguilar Núñez.