Unos 450 hidalguenses de regreso por renuncia de Miguel Osorio

Ha sido un periodo de muchos retos, desafíos y logros que demandaron, de todos quienes trabajamos en @SEGOB_mx, enorme entrega y compromiso absoluto. Gracias a todos y cada uno de quienes me acompañaron por su profesionalismo y convicción. pic.twitter.com/d9MvXyCO6o — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 11 de enero de 2018

Los relevos en el gobierno federal con motivo de la renuncia dea lainiciaron de forma inmediata, situación que dejó sin empleo a unos 450 funcionarios públicos originarios de Hidalgo.Aun cuando la cifra está por confirmarse, entre los propios dimitidos se maneja ese aproximado que no sólo aparecía en la nómina de la Segob, sino en otras dependencias comoprimordialmente.Entre algunos de los funcionarios hidalguenses que causaron baja de forma casi inmediata fueAun cuando todavía no se hace oficial se esperan otras dimisiones como la deJunto a todos estos funcionarios, se encuentran distintos colaboradores en todos los niveles que tendrán que abandonar la nómina federal.Los primero cambios se dieron de forma casi automática, situación que dará como resultado que todo recomendado por el político hidalguense, tenga que dejar su puesto en cuestión de horas.Algunos de ellos, entrevistados por AM Hidalgo, apuntaron “comprender que así era la situación, pero no tan repentina como se están dando las cosas”, plantearon guardando su nombre.