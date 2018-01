Ven cambios en Segob Hidalgo por renuncia de Osorio

Publicidad





“No tenemos ese tipo de problemas (falta de personal capacitado); al contrario, tenemos cuadros en demasía y no hay ningún problema se puede cambiar un servidor público y puede venir otro con una buena formación”, señaló.

, se dijo preparado ante cualquier relevo que pueda ocurrir en la dependencia, luego de la renuncia de“Somos servidores de confianza y como profesionales siempre estamos preparados para cualquier tipo de cambio que es habitual y no es nada extraño, pues, cada vez que se da el cambio de titular, la estructura puede ser adecuada al estilo del nuevo secretario.”, dijo en entrevista con AM Hidalgo estará analizando su estructura y, probablemente, la va a adecuar en función de la situación que él encuentre. En este caso la de Hidalgo, hasta el momento, no tenemos ningún conocimiento de cambios”.No obstante, tras la renuncia dese les informó de “muchos cambios en la secretaría a nivel central, sobre todo los de segundo y tercer nivel… pero, no tenemos conocimiento de algún movimiento hasta el momento de las delegaciones”.Se calcula que la renuncia de, dejará sin empleo a unos 450 funcionarios públicos originarios de Hidalgo.señaló que la dependencia federal, encargada de preservar la gobernabilidad del país, cuanta con suficientes cuadros para ocupar los cargos que se requieran.