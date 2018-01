Descartan más recurso para Brigada Militar

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta el momento no se ha definido un incremento o aportación extra para la Brigada Militar en Irapuato durante este año, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda y regidor, Víctor Zanella Huerta.“Hasta el momento no tenemos ninguna notificación formal de poder generar algún recurso extra, el municipio ya aportó 5 millones de pesos”, manifestó.Además, recalcó que se espera que la brigada mejore la seguridad de la ciudad, sumándose a los esfuerzos de Policía Municipal, no reemplazándola.“Entiendo que el día de ayer ya llegaron los primeros elementos de la brigada de la Policía Militar lo cual nos da gusto porque al final de cuentas van a sumar el trabajo de coordinación y seguridad”, refirió.Destacó que Irapuato fue uno de los primeros en cumplir con la aportación económica correspondiente para el proyecto y que se seguirá trabajando en su desarrollo.“Nosotros más bien vamos a seguir generando estos vínculos de coordinación, de buen trabajo porque a final de cuentas Irapuato es la casa y la sede de la Brigada Militar, por lo tanto se seguirán dando las facilidades para el buen desarrollo y la operación total de esta brigada de la policía”, dijo.Para reforzar la seguridad en el municipio se espera que en la Brigada Militar cuente con aproximadamente 3 mil 200 elementos castrenses.Además, cabe destacar que en 2017 los policías municipales aumentaron de 1 mil 200 a 2 mil 800 y para este año se presupuestó el reclutamiento de 800 más.