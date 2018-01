Pedirían recurso a estado para Teatro de la Ciudad

Publicidad

Si los 20 millones de pesos que se solicitaron a la Federación para obras complementarias del Teatro de la Ciudad no llegan a finales de enero, la dirección de Obra Pública buscará el recurso con Gobierno del Estado, señaló el titular Jonathan Muñoz Angulo.Indicó que en 2017 solicitaron recurso por 15 millones a la Federación, mismo que llegó en los primeros días de enero, y que aunque este año siguieron el mismo procedimiento, aún no se les da respuesta de la solicitud.“Se planeó, se programó, pero no recibimos respuesta de la Federación, hasta ahorita no tenemos respuesta de manera oficial (...) no sabemos si todavía en lo que resta de enero nos pudieran dar alguna respuesta de ese dinero que se solicitó”, dijo.Muñoz Angulo comentó que estos 20 millones de pesos irían destinados a obra complementaria del recinto, ya que en la parte trasera donde se encuentran los camerinos, aún falta pintura, acabados y pisos, ya que algunos espacios quedaron en obra gris.El recurso también iría a mejorar el sótano bajo el escenario que tampoco tienen acabados, sumado a equipamiento que hace falta, en sonido e iluminación.“De todos modos vamos a insistir, este tipo de obras se ha hecho con recurso federal, si vemos que no nos contestan veremos con Gobierno del Estado, haremos la petición para ver si nos pueden apoyar con estas obras de carácter cultural”, refirió.El director de Obra Pública enfatizó que en el estado actual en que se encuentra el Teatro es complemente funcional, sin embargo, buscan darle una mejor imagen.Asimismo, señaló que esta sería la última etapa del Teatro de la Ciudad, a reserva de que el director operativo hiciera alguna petición especial de equipo u otra cuestión adicional, en base a las obras de teatro que se traigan.