Se oponen a cambio de sede de CER

Usuarios del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) continúan renuentes al cambio de sede de Irapuato a Silao, pues tienen la incertidumbre de no poder trasladarse a recibir atención, ya que hasta el momento no hay fecha para la mudanza.Desde que se anunció el cambio, han sido varios pacientes los que han mostrado inconformidad pues piensan que pueden quedarse sin el servicio, por lo que el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), aseguró que ya se buscan esquemas de apoyo en transporte.La señora Ma. Elena López Martínez, quien lleva a su esposo a rehabilitación en este centro, refirió que la atención que se les da es muy buena y no tienen queja del servicio, sin embargo, pensar en ir hasta Silao para recibir la terapia, les resulta complicado.“Tan solo por el lado de transportar, porque él (su esposo) no se puede mover, para traerlo tengo que andar buscando quien me traiga, si es más lejos se me va a dificultar más (...) me habían comentado aquí que iban a ver como le hacían para que los pacientes no perdieran la terapia, si van a mandar un transporte está bien”, dijo.Por su parte, la señora Ma. del Socorro Sánchez, habitante de una comunidad rural que acude al CER a rehabilitarse de un brazo pues padeció cáncer y tiene diagnóstico de linfedema, indicó que desconoce cuando se hará el cambio, pero que su cita del mes de marzo ya está programada para la nueva sede en Silao.“Se me hace difícil ir para allá, de mi parte no quisiera que se fuera, ya tengo mucho tiempo viniendo y quiero seguir, porque tengo linfedema y me están dando rehabilitación, me he sentido muy mejorada, por eso no me gustaría que se fuera”, dijo.Asimismo, la señora Lilia Almanza que viene de comunidad rural a traer a su pequeña hija, dijo que asistir al CER ya le resulta complicado, pues tiene que tomar 2 camiones y moverse hasta Silao sería más complicado, principalmente por el recurso económico.El director del Ingudis, José Grimaldo Colmenero aseguró que aún no hay fecha de cambio, pues falta por entregarse la tercera etapa del nuevo centro en Silao, y aseguró que ya trabajan con DIF municipal para que exista transporte para los pacientes, ya que donarían un vehículo especial.“Decirle a la ciudadanía que hasta el día de hoy no tenemos fecha de mudanza ni de arranque del nuevo centro (...) estamos en negociación para la donación de un nuevo vehículo, Irapuato tiene 3 vehículos de transporte público adaptado y nosotros estamos haciendo las gestiones de uno más”, enfatizó.Además, dejó claro que la cobertura no se verá afectada, pues todos los pacientes de los 46 municipios que se atienden en el CER, continuarán con este beneficio.