Sin concluir primera etapa de obra

Sin concluir se encuentra la primera etapa de la instalación de micro medición en la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca.Aunque se tenía planeado concluir en noviembre la instalación de por lo menos mil medidores de agua potable en las viviendas de la comunidad, informó el regidor y presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el Ayuntamiento, Armando Vázquez Rivera.“Todavía no han terminado, son mil medidores los que deben de colocar y me parece que apenas llevan una cuarta parte, tenía hasta noviembre o diciembre para hacerlo”, indicó Vázquez Rivera.El funcionario añadió que este proceso también se ha retrasado por la falta de empatía de los habitantes, pues la falta de información por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Valtierrilla (SAPASVA) y su representante, Eleazar López ha entorpecido el proceso.“Debe haber más diálogo, más comunicación, la gente debe estar completamente de acuerdo que se realiza en su comunidad”, señaló el edil.Está primera etapa tiene una inversión de 3 millones de pesos y aún no se concluye, pues se tiene que instalar en alrededor de 5 sectores de la zona.