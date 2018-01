Balean a joven en la comunidad de Aldama

Publicidad

Un joven que se encontraba conviviendo con sus primos dentro de un ciber café en la comunidad de Aldama, fue atacado a balazos por, presuntamente, un conocido maleante de la comunidad.El herido fue identificado como Juan Carlos Valdéz Mendiola, de 17 años, quien se encontraba con su primo José Alfredo Herrera Mendiola, de 24 años, y otro primo, de quien no se proporcionaron datos.Al lugar llegó “El Ponchin” un conocido maleante de la zona quien, a decir de testigos, se dedica a asaltar a las personas, el hombre cargaba un arma de fuego, presuntamente hechiza.“El Ponchis” comenzó a pedir el dinero y cosas de valor a los jóvenes, estos al verlo drogado no le hicieron caso, por lo que este saco la pistola y comenzó a disparar en contra de todos, a Juan Carlos recibió varios disparos en la espalda y después salió corriendo.De inmediato sus primos lo subieron a la moto y llevaron hasta una farmacia ubicada a la entrada de la comunidad, esperando que el doctor lo atendiera, sin embargo, este no se encontraba.Hasta ese lugar llegaron elementos de la Policía Municipal Rural y montaron un fuerte operativo en toda la zona.Otro grupo de policías llegaron y atendieron al herido, donde minutos después llegó la ambulancia de Protección Civil y el menor herido fue llevado grave de salud al Hospital General de Irapuato para ser atendido, pues presentaba varios disparos en la espalda.