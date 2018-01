Encuentran a hombre sin vida

Publicidad

Autoridades del Ministerio Público investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en un campo de cultivo de la comunidad Mesa de Aguirre, en Salamanca.Los hechos fueron reportados a las autoridades estatales al filo de las 10:50 de la mañana. En el reporte se informó al Mando Único que entre unos árboles y un campo de cultivo ubicado en el camino que comunica a las comunidades de Mesa de Aguirre y La Rayuela, estaba el cuerpo de un hombre.Los elementos de la corporación policiaca estatal, buscaron por la zona hasta que dieron con el lugar en donde estaba el cuerpo.Momentos después llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar el cuerpo se percataron de que ya no tenía signos vitales, aunque a simple vista no observaron que presentara huellas de violencia.Posteriormente los familiares del hombre informaron a las autoridades que el fallecido no sufría de alguna enfermedad crónica o que estuviera bajo tratamiento médico.Por ese motivo, los elementos del Mando Único, le dieron aviso a las autoridades del Ministerio Público y el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia con el fin de esclarecer las causas de la muerte.