Hallan 'encobijada' a orillas de camino de terracería

Elfue encontradosobre un camino de terracería que comunica la carretera estatal de la comunidad la Lagartija, en Pénjamo, con la comunidad de Rosa de Camacho, en Abasolo.El hallazgo se registró a las 9:15 de la mañana del jueves, cuando varias personas se trasladaban a sus lugares de trabajo en el centro de la ciudad y dieron aviso a las autoridades; enseguida se trasladaron elementos de seguridad pública adscritos al Mando Único de PénjamoAl arribar,, cuyos pies asomaban de entre las ropas. En ese momento, realizaron el acordonamiento necesario para no contaminar la escena del crimen y trabajar libremente.Tras varios minutos, se hicieron cargo del lugar agentes de Investigación Criminal y peritos que levantaron evidencias y el cuerpo de la mujer, que presentabaPersonal del Servicio Médico Forense se encargó depara someterlo a la necropsia de rigor. Hasta el momento, el cadáver no ha podido ser identificado, ya que no contaba con alguna credencial oficial.