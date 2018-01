Piden a autoridades resolver conflicto de CBTIS 84

Publicidad

del Centro de(CBTIS 84), se manifestaron para que lasdel nivel medio superior volteen ay acudan a resolver el conflicto que tiene esta institución entre directivos y maestros.El grupo de padres y maestros encabezados por el ex presidente del comité de padres de familia, Cuauhtémoc Reyes, señalaron que tienen tomadas las instalaciones administrativas con la finalidad de que las autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), acudan y resuelvan el conflicto que existe.Manifiestan que en la actualidad hay adeudos que tendrá que resolver el ex director Rafael Hernández, como el cobro del agua potable por más de 58 mil pesos, porque argumentan que son adeudos que se generan hasta antes de ingresar el presente comité de padres de familia.También piden cuentas a el ex director, ya que desconocen el paradero de 3 millones 900 mil pesos que se cobraron por año, ya que afirman que cada alumno pagó por inscripción mil 500 pesos por semestre, multiplicados por dos semestres por año son 3 mil, por un total de mil 300 alumnos que están inscritos suman 3 millones 900 mil pesos por año.Por lo anterior, es que los padres y maestros del CBTIS solicitan además de la presencia de la autoridad educativa federal, una auditoria externa al plantel avalada por la DGETI, para que se entreguen cuentas de la administración que encabezó Rafael Hernández.