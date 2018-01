Acumulan oootros nuevos procedimientos contra barbaristas

Publicidad



“Con toda mala intención mencionó solamente a la ex Presidenta Municipal, cuando se trata de procedimientos contra otros servidores públicos, contra todo el Ayuntamiento y contra quien fungió como director de Obra Pública en su momento”, señaló.

“Pero sí se trata de otra jalada como las que ha presentado el Contralor durante los últimos dos años, lo vamos a estar denunciando también aquí, primero en la Comisión y luego en el Ayuntamiento”, concluyó.

Ayer en el pleno del Ayuntamiento, se presentaron, mismos que fueron turnados a Comisiones Unidas de Gobierno y Contraloría para que, con ayuda de la Secretaría del Ayuntamiento,Se sabe que, y, los otrospor la Auditoría Superior de Guanajuato ().Uno de los que derivan de la denuncia de Galván, van, por la adjudicación de una obra en bulevar Timoteo Lozano; de los que provienen de la ASEG,, por recibir prestaciones que no le correspondían por la liquidación que le entregaron.en esa administración, por autorizar la adquisición de vehículos a un precio mayor al de otros ofertantes que reunían las mismas características; y uno va, ex tesorero municipal y ex presidente del Comité de Adquisiciones, por formalizar contrato para arrendamiento del inmueble conocido como K2.El regidor priísta,reprobó que el Secretario del Ayuntamiento,, haya mencionado en el pleno, solo que uno era contra la ex Alcaldesa.