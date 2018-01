Corredor Industrial

Publicidad

Ayer bastaron unos minutos para que el peso mexicano se depreciara más de 30 centavos, luego de que fuentes del gobierno canadiense han adelantado que el presidente Donald Trump prepara su salida del TLCAN para la sexta y penúltima ronda de renegociación pactada para la última semana de este mes.La moneda mexicana pasó de los 19.16 pesos por dólar hasta llegar a los 19.41 en minutos, tan solo por mencionarse como una posibilidad.En Guanajuato la noticia no cayó nada bien, un 40% de sus empleos dependen del Tratado, principalmente los inmersos en industrias como la automotriz y de agroalimentos.Los productos más sensibles manufacturados en el Estado son las pickups de General Motors planta Silao, además de alimentos del campo como brócoli y espárrago, y ciertos tipos de calzado como los compuestos de textil y sintético que tendrían un incremento de hasta 25% en su arancel.La salida de Estados Unidos del TLCAN es complicado creer que suceda, por diversos factores ocurridos en 2017, ejemplo: la reprobación de industrias tan fuertes como la automotriz que de forma grupal los principales personajes del sector han expresado una y varias veces que están en desacuerdo con dicha postura; sin embargo,viniendo del Sr. Trump, cualquiera, incluyendo las que ahora no son posibilidad pueden suceder.La plana mayor de la Canaco Servytur León, comandada por el empresario Gabino Fernández, se reunió ayer con el Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña.¿La razón?, Expresarle su preocupación por el cada vez más común robo de autos en plazas comerciales, que en teoría cuentan con servicio de seguridad privada.Durante la reunión, los líderes del sector comercio en la Ciudad dejaron en claro que la intención es trabajar de forma coordinada con la finalidad de darle a los clientes la certeza de que su vehículo estará a salvo mientras realizan sus compras.El planteamiento integra acciones para que la certeza en seguridad también sea al interior: para el cliente, los condóminos y sus trabajadores.Habrá que dar seguimiento para ver si realmente se aplican las propuestas acordadas ayer en las instalaciones de la Canaco.Los que también ayer pasaron lista fueron los hombres de negocios en su primera junta mensual 2018 del Consejo Coordinador Empresarial de León, que desde noviembre pasado está al frente de Arturo Sánchez Castellanos.El tema central fue afinar las ideas que habrán de exponer en sus dudas y propuestas escritas en el documento que elaboran para ser entregado a los candidatos de elección popular de cara a los próximas elecciones municipales y estatales.Cual si se tratara de una carta a los Reyes Magos, los empresarios han trabajado en recabar sus inquietudes y las principales acciones en las que pedirán a los candidatos enfocarse en beneficio de León y el estado de Guanajuato.Como usted podrá suponer el tema de la seguridad y el desarrollo económico son los rubros en donde los empresarios están pidiendo mayor enfoque a los candidatos.La entrega del documento en este caso no será por medio de globo sino que se plantea en dos etapas: primero hacer llegar a sus respectivas oficinas el documento y una vez cerca la fecha de elecciones que los candidatos vayan haciendo espacios en sus agendas porque planean solicitar citas para platicar ampliamente sobre sus propuestas y el planteamiento de tener una relación cercana.En la reunión también acordaron que agendarán reuniones con los titulares de los Comités Estatales de los principales partidos políticos para conocer a detalle el proceso de selección de sus candidatos, y dar a conocer el perfil que desde la iniciativa privada consideran deben tener las personas que busquen la gubernatura en León y el estado de Guanajuato.Demotechnic, la inversión francesa anunciada en marzo de 2017 en PILBA ya comenzó a producir sus primeras piezas de inyección y pigmentación de plástico para interiores de automóviles.En su planta invirtieron alrededor de 4 millones de dólares, y de arranque trabajarán con 90 personas, la proyección es llegar a los 200 integrantes una vez que la factoría funcione al 100%, mismos que se sumarán a los más de 800 colaboradores que tienen entre México (donde tienen presencia desde hace una década) y Francia, República Checa, Turquía, Brasil y China.La planta de León está a cargo de Alejandro Herrera y Eric Francis Alexandre, director de la firma europea en México, quien en su momento compartió que su decisión de invertir en León fue que dentro del crecimiento automotriz del Estado están inmersos varios de sus clientes principales.