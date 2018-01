EMPRESARIOS y HUMBERTO

Publicidad

El Consejo Coordinador Empresarial de León tiene hoy tempranito una encerrona privada con el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, para pedirle por favor cuidar el perfil de sus candidatos.Los capitaneados por el expriísta José Arturo Sánchez dicen que lo mismo harán con otros dirigentes de partidos. Quieren a candidatos que fomenten la participación ciudadana y la continuidad de proyectos.Aunque insisten en que el tema no lleva dedicatoria, más de uno percibe una intentona para hacerse escuchar en un ‘no’ a la aspiración de Ricardo Sheffield por regresar a Palacio Municipal. ¿Será?En el Club Campestre de mañanita desayunarán los capitanes agrupados en el Consejo Coordinador Empresariales de León (CCEL), que comanda José Arturo Sánchez Castellanos, con el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade. Quieren decirle que hay que cuidar el perfil de los candidatos que postulen, como en el caso de la Alcaldía, diputaciones locales, diputaciones federales, y el Senado.El CCEL explica que son reuniones que buscarán con todos los partidos políticos para exponer su visión del proceso electoral que se avecina, y muy en particular el perfil de sus candidatos, con quienes después habrán de reunirse en tiempos de campaña para ponerles sobre la mesa propuestas concretas. Con el PVEM y PRD, esperan fecha para reunirse y en el PRI dejaron recado, a ver si les responden.En el gremio empresarial de la localidad hay una preocupación porque los partidos políticos tienen prácticamente el monopolio de las candidaturas a los cargos públicos que muchas de las veces se reparten por cuates y cuotas, y no por los mejores perfiles para servir a la sociedad, que finalmente les paga sus dietas y que es la que sufre las decisiones que toman o no los políticos en sus encargos.Argumentan que no palomearán ni tacharán ningún nombre y apellido en lo particular. El hecho es que, por ser el partido en el poder y estar a la puerta de una definición de su candidato a la Alcaldía, en el mismo equipo del diputado federal Ricardo Sheffield Padilla más de uno toma la reunión como una clara intención de un sector empresarial por cerrarle el paso al ex Alcalde, con quien no simpatizan.En su momento en el trienio de Ricardo como Alcalde mantuvo diferencias con el CCEL, que entonces encabezaba el hoy regidor por el PAN, Federico Zermeño. En aquellos ayeres Sánchez Castellanos era regidor del PRI y en su etapa como coordinador de fracción tuvo una ríspida relación con Sheffield. En tanto que Héctor López confía en que pese su relación con el sector empresarial para ser el candidato.Hoy se concreta otro cambio en el gabinete municipal. Ya se fue el titular de la Dirección General de Innovación, Jorge Enrique Marumoto Torres, y toma protesta Omar Silva Palancares. El alcalde Héctor López aprovechó el periodo vacacional para -en mutuo acuerdo- darle las gracias a otro funcionario, quien estaba por cumplir un año en una área de reciente creación en el Gobierno Municipal leonés.Nadie dudó del currículum del ex funcionario para asumir la responsabilidad, pero le pesó la falta de experiencia en la función pública y al final no pudo cumplir las metas comprometidas. Trasciende que del presupuesto que tenía la Dirección de Innovación en 2017 apenas se pudo ejercer el 45%.Por citar un ejemplo de lo que no avanzó, está el proyecto de “Conectividad rural” para llevar internet gratuito a las comunidades, cuya firma del convenio con las telefónicas nada más no se destrabó. Tampoco se lanzó la plataforma “León escucha, León responde” para mejorar la atención ciudadana. Al final quedó la impresión de que la Dirección de Innovación planeó mucho, pero ejecutó muy poco.El que llega, Omar Silva Palancares, tiene laaarga carrera en la función pública. Es del equipo de Héctor López Santillana, con quien estuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico en cargos como Coordinador General del Sistema Estatal de Parques Tecnológicos. Esa responsabilidad pasó a la nueva Secretaría de Innovación para la que trabajaba desde 2016 y en su representación logró un asiento en el Consejo de Explora.El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se reunió con Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para continuar el análisis de respaldo a proyectos de infraestructura educativa para la entidad, y se acordó el impulso a proyectos de infraestructura de comunicación en la zona rural; además, se supervisó el avance general del presupuesto 2018 de la Federación para Guanajuato.En la reunión también estuvo presente Juan Ignacio Martín Solís, secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato.