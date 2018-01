Par de motociclistas se impactan

Publicidad

Underesultaronen unde tránsito ocurrido en la zona Centro de San Francisco del Rincón.Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Juventino Rosas casi esquina con calle Benito Juárez; no hubo lesionados de gravedad.Fue aproximadamente a lascuando mediante una llamada al Sistema de Emergencias 911 se reportó el percance.Además de las unidades de Tránsito Municipal acudieron elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de valorar a los motociclistas, aunque se determinó que no era necesario que recibieran atención médica.Aunque no se dio a conocer información detallada de cómo ocurrió el accidente, se presume que ambos conductores no tomaron las precauciones adecuadas, y terminaron impactándose; de acuerdo a algunos testigos en la zona, se trató de un posible choque por alcance.Los elementos de Tránsito intervinieron para recabar la declaración de ambos motociclistas y determinar la responsabilidad de los involucrados, o en su caso ver si entre las partes afectadas se llegaba a un acuerdo.