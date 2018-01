Exhortan prevenir extorsiones

Publicidad

A pesar de no recibir denuncias de extorsión tipoen los últimos días, laexhortó a la ciudadanía a no caer en posibles extorsiones telefónicas o vía correo electrónico, señaló su titular, Vicente López Portillo.La semana pasada, cientos de usuarios de redes sociales en Celaya, reportaron recibir llamadas extrañas de presunta extorsión donde una grabación se hace pasar como institución bancaria para ofrecer tarjetas bancarias.Eles una modalidad de estafa, cuyo objetivo es obtener datos, claves, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, identidad u otros datos para ser usados de forma fraudulenta.“A finales del año pasado tuvimos algunos casos de phishing telefónico donde te llega un mensaje de texto que te informan que has tenido un cargo no reconocido y te dicen que contestes con la palabra no y al contestarle te van enganchando llamándote que tienes cargos o te mandan un link de una página apócrifa y te piden información confidencial”, relató López Portillo.El funcionario señaló que estas extorsiones se pueden dar de diversas formas como por correo electrónico donde el mensaje contiene un diseño muy similar al de un banco.“Con mensajes retadores te dicen que tu token o nip dinámico ha sido bloqueado o que has ganado un concurso y al darle click en los links, te van pidiendo información de tus tarjetas bancarias”, comentó.A nivel nacional laemitió alrededor depor este tipo de extorsiones durante 2017.