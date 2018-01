Persiste mala calidad de aire

Celaya volvió a tener la peor calidad de aire en el Corredor Industrial continuando como no satisfactoria todo el día de ayer.

Durante las primeras dos semanas del año, los celayenses han amanecido con una calidad de aire no satisfactoria y este jueves no fue la excepción.La alta concentración de partículas suspendidas en eldesde el miércoles por la noche, produjo que este jueves la contaminación alcanzara los niveles más altos en los que va del año en el municipio.Según eldelayer alcanzarondeantes del mediodía en promedio móvil en la estación ubicada en San Juanico.La noche del miércoles dicha estación registró a las 8 de la noche, 534 PM10 en promedio horario, la cifra más alta en lo que va del año en Celaya, lo que causó que la calidad fuera mala y el semáforo del SEICA se colocará en rojo.En lade la ciudad, la calidad del aire también fue no satisfactoria,por la mañana.El termómetro que bajó hasta los 5 grados centígrados la mañana de ayer y las pocas rachas de viento son causas para que las micropartículas se mantengan en el aire. Cuando persiste la calidad de aire no satisfactoria, el Instituto de Ecología invita a evitar ejercitarse al aire libre.