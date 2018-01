Lo asesinan camino a su casa

Publicidad

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se dirigía a su casa tras cumplir su jornada laboral, en la comunidad, en. En el lugar se comentó que los responsables le dispararon desde un vehículo en movimiento.Fue alrededor de lascuando se informó alde una persona lesionada por arma de fuego sobre la calle Juárez.Al lugar arribaron elementos de las, quienes vieron que a unos metros de la esquina con la calle Aldama estaba una camioneta Chevrolet y detrás de ésta se encontraba un hombre herido por arma de fuego, tirado en el piso.Cuando los socorristas revisaron al lesionado constataron que ya no tenía signos vitales, por lo que personal de lasy dio aviso alsobre el hecho.La víctima permanecía, hasta el cierre de la edición, como no identificado y se aseguró la camioneta cargada con herramienta para la construcción.Extraoficialmente se dijo que los responsables viajaban a bordo de un vehículo, del que no se tienen mayores características, se le emparejaron a la víctima que circulaba a bordo de la camioneta y comenzaron a disparle, el hombre quiso refugiarse y bajó de la unidad, pero quedó tirado atrás de la camioneta.Momentos más tarde acudieronadscritos a laquienes procesaron la escena del crimen, donde se localizaron varios casquillos percutidos, aunque se desconoce cuántos y de qué calibre.Finalmente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro por personal delpara practicarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.