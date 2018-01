Ninel Conde se sincera con sus fans y rompe en llanto

Publicidad



"Por mis hijos estoy aquí, queriendo aclarar un poquito el panorama tan terrible y lamentable. Creo que ya se rebasaron límites, se han dicho cosas terribles de una madre, de una mujer, en este caso de mí; sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero".



"En mi vida he probado eso (la cocaína). Yo fui mamá a los 20 años y desde ese momento yo fui una mujer que tuve que madurar porque la vida me hizo madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla, hay que ayudarla y hay muchos lugares a donde pueden asistir a que sean ayudados. Tampoco hay que señalarlos ni satanizarlos, pero no es mi caso", aclaró.

La actriz y cantanteLa llamada "Bombón Asesino" decidió "abrir su corazón" como madre y hablar a través de un video que subió a su canal de YouTube sobre el, el empresario Giovanni Medina, además de lo publicado por un ex asistente que laElla dejó claro quey que la intención de su ex pareja es dañarla porque le tiene mucho resentimiento, ya que ella ya no quiso estar con él, entre otras cosas porque es sumamente celoso.Tras esas palabras, al afirmar que está dando la cara por su pequeño,y habló sobre que Giovanni sólo quiere destruirla.