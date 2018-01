Naked Cowboy roba miradas en la Ciudad de México

Publicidad

Naked Cowboy | Foto: Especial

Si tolera casi desnudo las heladas calles de Nueva York, las de lale hacen cosquillas a Robert John Burck, mejor conocido como Naked Cowboy, el hombre que sólo con una truza, sombrero, botas y su guitarra, capta la atención de ciudadanos y turistas en Manhattan.Estos días, el vaquero está en las calles delSu esposa, una mujer mexicana que tenía 15 años sin visitar su país, lo trajo para conocer sus raíces y él, dice ella, no se puede quedar quieto y siempre saca su guitarra para cantar.“Yo soy el vaquero desnudo”, canta en español. “Me siento de la misma forma con los mexicanos que con todas las personas en el mundo. Nada es suficiente conmigo y mi sueño continúa”, dice quien en febrero cumple cinco años de casado.Burck, quien es originario dey con 47 años de edad, es difícil que pase desapercibido. Y es que su escasa vestimenta, buen humor y accesibilidad con todo aquel que se acerca a tomarse una foto con él, son garantía de algo diferente.“Hemos tenido mucha recepción y eso es bueno”, indica respecto a su andar por las calles del centro al tiempo que muestra su guitarra con monedas y billetes de 20 y 50 pesos.Su esposa añade:Se enamoró de México, no tenía idea de que era así y está encantado. Él quería saber lo que era estar en. Incluso algunos policías lo reconocieron”.Junto a ella crearon a los Naked Cowboys, quienes se han vuelto un sello distintivo para todos los que visitan Times Square en la Gran Manzana.Su esposa explica que pese a no haber venido a la Ciudad de México desde hace 15 años, extraña tanto la comida como a su familia pero que entiende la importancia que tiene para su esposo el personaje que lo ha hecho mundialmente famoso.“Hace a mucha gente feliz, lo que él hace es único”, menciona.Ella al igual que su marido, es una Naked cowboy girl en las calles de Nueva York.Naked Cowboy ha tenido apariciones en películas y series como Los Simpsons, además de ser unas de las figuras más reconocidas en varios videos musicales.