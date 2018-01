Morena: Guadarrama quiere imponer a ‘su ahijado’ en la senaduría del PRD

No sería raro que el perredista José Guadarrama Márquez, “dentro de su perversidad” impusiera a “su ahijado” Manuel Hernández Badillo como candidato al senado, declinando así a su aspiración para “quedar como héroe”.



Esta fue la apreciación que hace Abraham Mendoza Zenteno, presidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien, además dijo desconfiar de la unidad cantada entre corrientes internas del PRD con motivo de la precandidatura de Hernández Badillo.



“Aquí veo un asunto maquiavélico de Guadarrama, y no sería raro que dentro de su perversidad impusiera a su ahijado al senado para así quedar como héroe cediendo su lugar”, declaró a AM Hidalgo el dirigente morenista.



Además recordó que fue la expresión que encabeza Guadarrama Márquez, el Frente Democrático Hidalguense (FDH), quien puso a Hernández Badillo en la dirigencia estatal del PRD al tener la mayoría en el consejo estatal que lo eligió.



Políticos traicioneros impiden alternancia

Previamente, el presidente con licencia del PRD declaró que una de las razones por el cual no se ha consolidado la alternancia en Hidalgo es “porque los actores políticos, por querer quedarse con la candidatura a la gubernatura, están ‘muy puñaleados entre sí’. Se traiciona uno y otro. El caso es que la credibilidad en los políticos no existe”.



Al cuestionar a Hernández Badillo si traicionó a José Guadarrama, declaró que “con toda la moral que tengo como demócrata y de izquierda, no venimos a un proyecto por seguir a alguien. No se trata de deberle a Guadarrama, somos actores políticos en donde a veces coincidimos y a veces no, pero, hoy entiendo que no”, expresó.