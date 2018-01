Por ocultar información, amonestan a la alcaldesa de Cuautepec

Magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) amonestaron públicamente a la presidenta municipal de Cuautepec Haydee García Acosta por violentar el derecho político del regidor Romero Corona García al no haberle permitido analizar el presupuesto de egresos 2018.



De acuerdo con el regidor panista, el pasado 18 de diciembre de 2017 el ayuntamiento aprobó el presupuesto sin previo análisis en la comisión de Hacienda, a la que él pertenece, por lo que solicitó la nulidad de los acuerdos.



Al respecto, la magistrada ponente María Luisa Oviedo Quezada le dio la razón en virtud que se violó su derecho constitucional como representante popular en la toma de decisiones del ayuntamiento.



Pero no puede anular presupuesto



Sin embargo, no se pudo anular dichos acuerdos en virtud que el pasado 29 de diciembre de 2017 surtió efecto y fue publicado en el Periódico Oficial de Hidalgo el dictamen que aprueba el presupuesto de egresos 2018 de ese municipio.



En caso de revocar la sesión del acta, como solicitaba el regidor, “incurriríamos en una incertidumbre jurídica para la población”.



Hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo acusó a la presidenta municipal García Acosta, emanada del PRI, de discriminar al regidor Corona García al ocultar datos del presupuesto aduciendo que no le dieron la información “pues, no es oriundo del municipio”.





El regidor panista solicitaba datos para votar el cierre presupuestal y cuestionó “la opacidad del gasto realizado en vestuario y uniformes, a lo que la alcaldesa Haydeé García intentó justificar la falta de información al argumentar que no era oriundo de Cuautepec”.