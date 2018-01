Hablar inglés y francés no alcanza para ser Presidente: Meade

Publicidad

“Las calles en México son para los ciudadanos y las cárceles para los delincuentes”, dijo hoy el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI),al expresar que el gobierno no pacta con delincuentes, en alusión directa a la amnistía al crimen organizado planteada porAnte militantes priístas, sin mencionar el nombre del precandidato de, dijo queTambién dijo de su adversario del PAN, Ricardo Anaya, de quien dijo queEllo, en referencia a los spots del panista.Afirmó que un gobernante no debe dialogar con las bandas criminales sino atacarlas de frente.“La inseguridad no se combate con diálogo, se combate pegándoles donde más les duele, con armas y en el dinero. La inseguridad se combate con más coordinación, investigación y una convicción profunda. Con los delincuentes no hay diálogo, el único lenguaje es el de la ley”, dijo.Durante su vista a Saltillo, elsostuvo varias reuniones con sectores del tricolor en un salón de recepciones al norte de la ciudad, donde fue recibido con aplausos y porras al grito de “Pepe Presidente”.También, en una comida, platicó con un selecto grupo de empresarios de todo el estado.Le acompañaron la dirigente estatal del tricolor,, la líder del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), senadora; la senadora,; diputados locales; el coordinador de los legisladores federales en la Cámara Baja,y su colegaEl único ausente fue el gobernador,