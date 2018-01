Invalidan elección en colonia de Ixmiquilpan 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de no contar con un quórum legal vecinos de laecharon abajo la elección de delegado municipal.De acuerdo a vecinos desde hace años la elección en dicha colonia ha sido afectada por problemas entre dos familias, por lo que en esta ocasión pidieron alestar presente con el fin de que no hubiera ningún incidente.Sin embargo, Pablo Itegua Leres había sido elegido por un grupo de vecinos antes de la elección, lo que generó molestia por parte de pobladores quienes llegaban a la hora en la que habían sido convocados.Por tanto, otro grupo de vecinos reventó la elección al asegurar que no contaban con el quórum legal, lo cual constataron los regidores Joel Hernández así como Carolina Marcelo Valera además del subdirector dePor lo que se espera que en los próximos días la asamblea municipal intervenga en dicha elección con la finalidad de que elija a su