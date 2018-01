Confirman interés en estadio

Publicidad



“Si se han acercado (del Gobierno del Estado), ya llevan mucho tiempo, no es la primera vez”, apuntó.

Familiares de los dueños del predio donde proyectan construir el nuevo estadio para el equipo de fútbol de León, confirmaron que ya se dieron acercamientos de gente del Gobierno del Estado para negociar una fracción del terreno.La propiedad forma parte de lo que originalmente eran los predios rústicos “Los Ángeles y Medina” al norte de la ciudad entre los bulevares Francisco Villa, Las Torres y Libramiento Morelos.Al menos 50 hectáreas del polígono pertenecen a la familia Fuentes Anguiano, quienes han fraccionando parte del predio desde el 2003 para tiendas comerciales, empresas y vialidades.De hecho la última fracción de propiedad que se desprendió del predio original, fue adquirida por la empresa Administración Leonesa S.A de C.V., dueña de un terreno de 5 mil 287 metros cuadrados que pagaron en mil 607 pesos cada metro.Hace unas semanas el Gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez reconoció que una de sus metas antes de terminar su administración era dejar un adelanto del estadio de fútbol.Del actual Estadio León ubicado a un lado de las instalaciones de la feria, al sitio de los terrenos son 3.6 kilómetros que se recorren en 12 minutos en vehículo.A un costado se ubica un centro comercial de la cadena Soriana, la Estación Maravillas del Sistema Integrado de Transporte (SIT), una tienda Coppel, bancos y un plantel de la Universidad De La Salle Bajío.La Plaza Galerías Las Torres está separada por 1.5 kilómetros, así como las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana localizada a 1.2 kilómetros.Para llegar a esta zona desde la Puerta Milenio por el acceso oriente de la ciudad se requieren 16 minutos en automóvil recorriendo 13.3 kilómetros.Mientras que por el acceso norponiente tomando en cuenta la glorieta de La Antorcha en la salida a Lagos de Moreno existe una distancia de 14.5 kilómetros que se recorren en 18 minutos.El terreno está considerado por la Dirección General de Desarrollo Urbano de León de acuerdo a sus características topográficas como Zona de Reserva para el Crecimiento y Zona de Reserva para el Crecimiento Condicionada.a.m. acudió a la zona del predio ubicada en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, Unidad Fuerza Popular y San Cayetano de Medina para platicar los propietarios.En el centro de las parcelas se localiza el rancho de Francisco y Lorenzo Fuentes Anguiano, dueños de más de 50 hectáreas compradas en 1977.Juan Pablo Fuentes, hijo de Francisco, aceptó que negociadores del Gobierno del Estado ya tuvieron acercamiento con su padre para adquirir parte del la propiedad.Comentó que su papá no ha platicado nada de los planes que tiene para el terreno, por lo que desconoce si pretende venderlo, ya que lo siguen utilizando para cultivar granos que sirven de alimento para el ganado.“Todo es de nosotros, son más de 50 hectáreas, pero de hecho no quieren comprar todo, nomas quieren comprar una orilla, allá (entre) Francisco Villa con Guanajuato y hasta acá donde está el caminito (calle Egipto colonia Los Ángeles), son unas 10 o 12 hectáreas, no es mucho”, aseguró Juan Pablo Fuentes.Añadió que casi el 100% de la tierra se utiliza para la siembra de sorgo principalmente y una pequeña parte de alfalfa.El terreno mencionado colinda con los bulevares Francisco Villa y Guanajuato en un tramo de 450 metros de frente aproximadamente, en la zona donde existen varios negocios de partes usadas para vehículos.Mientras que al sur en una franja de 250 metros colinda con el Arroyo los Naranjos y la calle Egipto de la colonia Los Ángeles.