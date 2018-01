Es fiesta leonesa patrimonio cultural intangible del Estado

Publicidad

El gobernador Miguel Márquez Márquez firmó ayer el decreto con el que se declara la Feria de León como patrimonio cultural intangible del estado de Guanajuato.“Sigue siendo la mejor feria familiar del país y del mundo. Por ello considero oportuno firmo este decreto como patrimonio cultural intangible de los leoneses, de los guanajuatenses, y desde luego de México”.Luego explicó que lo declara patrimonio cultural intangible porque la feria de León no tiene un precio, pues se ha requerido de una gran inversión económica para mantenerla a lo largo de 142 años.“Seguirla manteniendo en un ambiente familiar no tiene precio; por ello es un patrimonio cultural intangible, es decir, no tiene medida; es algo que se ha quedado para siempre”.Márquez añadió que la firma del decreto obliga a trabajar más a los tres órdenes de gobierno y la sociedad misma, “porque todos hacemos la feria, el pueblo”.“Quiero que quede un decreto en el cual no la feria no se deje de lado y que sea para las próximas generaciones y se mantenga firme como hasta hoy. Felicitó a la feria, a los organizadores”.El Mandatario subrayó que en la Feria no se margina, ni se discrimina a nadie, pues es una feria con un gran sentido humano y con un gran sentido social, con espectáculos de primer mundo.“Esta es la mejor feria familiar del país; una feria en la que nos sentimos orgullosos todos, una feria que no sólo ofrece diversión y gastronomía, sino que también servicios.Una feria que permite acercar los servicios a todos los extractos sociales, tanto en la zona urbana, como en el campo”, dijo el mandatario.En el acto inaugural de la feria, acompañado del Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno y empresarios, agregó que la Feria de León es ya reconocida internacionalmente, sobre todo por su organización.“La Feria de León ya tiene un reconocimiento internacional, en ferias y congresos; esto se ha ganado a pulso” añadió el mandatario.En su intervención que la feria de León es la feria de las sonrisas y la feria de la familia, que inició hace 142 años inició.“Desde hace 142 años era la feria de las familias. Se hacía una vez al año y era un espacio donde las familias se encontraban y convivían; era el encuentro de lucir las mejores galas, y un encuentro de la comunidad”, subrayó Márquez.A lo largo de 142 años ha crecido la ciudad, la feria, pero no se ha perdido la esencia de ser familiar.