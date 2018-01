Esperan por destino de paraderos

Publicidad



“Los trabajos de desmantelamiento serán paulatinos, de acuerdo a las necesidades operativas que la propia estructura requiera. Una vez concluidos estos trabajos, el área volverá a ser espacio público de tránsito común, pues no se contempla utilizarlo en ningún otro proyecto”, señaló la dependencia a través de un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La incertidumbre prevalece en el destino de dos de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte,y la otra sin tiempo para que se termine e inicie funciones.No se tienen fechas ni para el retiro de la estructura de lo que funcionaba como la estación de Parque Juárez al sur de la ciudad, ni tampoco se ha mencionado la fecha en que se reiniciará la construcción de la microestación Talabarteros en la zona norte de la ciudad.Además de no tener certeza sobre sus destinos, las estaciones tienen en común el claro abandono en que se encuentran.En el caso de la ex estación Parque Juárez, ubicada sobre la calle Honda de San Miguel a la altura de la calle Río Santiago, Río Verde y Timoteo Lozano, suma un año y cuatro meses de haber dejado de funcionar después de seis años de operaciones.Tras los saqueos de parte de su estructura, la dirección de Movildiad decidió desmantelar las instalaciones. Puertas, cortinas, torniquetes y cualquier otra parte que se pudiera retirar manualmente, fue desinstalado y se reutilizó en otras estaciones como San Juan Bosco y San Jerónimo.Sin embargo, los vecinos y trabajadores de la zona cercana a este paradero abandonado señalaron que es urgente que se retire la estructura, pues aún es un sitio donde se corren riesgos, sobre todo durante la noche.La microestación ubicada sobre el buelvar Hidalgo casi en la esquina con Talabarteros, y que es identificada con el nombre de esta ultima calle, prácticamente luce desolada actualmente. No hay siquiera personal de vigilancia o materiales para continuar la construcción.Los retrasos en las obras llevaron a tomar la decisión de rescindir el contrato a la empresa Tapia Diseño, Construcción, Consultoría y Arrendamiento S..A. de C.V. que estaba a cargo de la obra, y aunque la dirección de Obra Pública señaló que continúa el proceso para definir una nueva empresa, así como dar total finiquito al contrato de la que incumplió, no detalló qué fecha límite se tiene para ambos temas.El titular de la dependencia, Carlos Cortés Galván, señaló que no se ha terminado de erogar recurso a la empresa que incumplió, pues se tiene que definir el finiquito que se debe pagar tras la recisión de su contrato.