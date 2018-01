Insiste Sheffield, Éctor se descarta

Publicidad



“Como encuesta exprés me parece un instrumento que arroja algo de luz aunque no permite desglosar mucho, me llama la atención ese 65% que no quieren la reelección de Héctor que sigue siendo presidente el posicionamiento está bastante bajo porque a final de cuentas yo dejé de ser presidente hace más de cinco años”, añadió Sheffield.



“Estoy buscando el momento oportuno para registrarme ya que en el tema del senado hay un criterio que habrá de ser encabezado por mujer. Habrá más mujeres que contendamos en formula por el voto de mayoría. Ahora sí habrá participación mayor y en determinado momento habremos de estar ahí con esta aspiración”, mencionó la legisladora.

Ricardo Sheffield Padilla, diputado federal panista, seguirá insistiendo en obtener la candidatura a la Alcaldía de León.Mientras que Éctor Jaime Ramírez Barba legislador local agradeció ser considerado para el puesto, pero reiteró su apoyo a la continuación al frente de la Presidencia Municipal de Héctor López Santillana.“Confirmo que sigo firme en la búsqueda de la candidatura del pan por la presidencia y que estaré esperando la publicación de la convocatoria y cuando salga estaré registrándome”, señaló el ex alcalde Ricardo Sheffield.y deja en un tercer peldaño a Ramírez Barba.Para Sheffield los números presentados sólo dan “luz”, pero preocupa que 65% de los leoneses no quieran reelecto al Presidente Municipal, Héctor López Santillana le da ventaja.Mientras que el legislador local Éctor Jaime Ramírez Barba aclaró que no ha manifestado su interés por la Alcaldía, y comentó que la encuesta daba a conocer lo que otras: los ciudadanos no quieren votar por una reelección.“No me he apuntado para la Alcaldía, he comentado que Héctor ha hecho buen papel y hay un 48% de gente que no ha decidido, no conozco una encuesta que en la elección consecutiva la gente no votaría.Conducir una ciudad debe ser un honor para cualquiera de nosotros,pero yo no he manifestado”, recalcó el legislador panista.Aspirantes blanquiazules están conformes con la convocatoria que lanzó su partido para las diputaciones y senadurías.La mayoría con aspiraciones de obtener un cargo en los comicios de julio, están esperando la convocatoria para registrarse.Pilar Ortega Martínez, Alejandra Reynoso Sánchez, Miguel Ángel Salim Alle y Juan Carlos Muñoz Márquez coincidieron en la oportunidad que tienen con el acomodo que se hizo en paridad de género.Alejandra Reynoso actual diputada federal informó su aspiración por la senaduríaLa senadora Pilar Ortega señaló estar analizando la convocatoria, pero buscará ser diputada federal.“Estoy interesada en buscar un lugar, estamos evaluando y todavía no tenemos una decisión tomada. En la cámara federal no habrá problema ya lo demostramos hace tres años inclusive había más mujeres que hombres y seguramente en esta ocasión habrá una paridad equilibrada”, mencionó la senadora panista.El diputado local Juan Carlos Muñoz señaló que su aspiración obedecerá a si Acción Nacional lo invita a ocupar algún cargo público.“En el tema de las aspiraciones es un trabajo de Acción Nacional si en ese equipo cabemos adelante, donde el partido nos necesite”.Si tenemos intención de participar, pero nosotros dependemos del partido y en esa tesitura estaremos pendientes”, señaló Muñoz Márquez.En el caso del diputado federal, Miguel Ángel Salim tiene lista la fecha para realizar su registro como aspirante a la senaduría.Ya pidió al Comité Estatal de Acción Nacional le “reserven” el 24 de enero para poder llevar a cabo el proceso por la tarde.