ABRE PAN REGISTROS

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PAN abrió el periodo de registro -desde ayer al 11 de febrero- para quienes aspiren a ser bendecidos con la candidatura a alguno de los 12 distritos federales en que llevan mano, y dos espacios al Senado.Al final la definición será también por un “dedazo”, perdón por una designación le llaman ellos. De entrada lo único cierto es que los distritos 3 y 6 de León están apartados para candidatas mujeres.Para el Senado de los hombres han manifestado su interés los leoneses Miguel Ángel Salim y Éctor Jaime Ramírez, y de Pénjamo Erandi Bermudez. De mujer está lista para anotarse Alejandra Reynoso.De los 12 distritos federales en que el PAN postulará candidatos a diputados por la coalición “Por México al Frente” (hay que recordar que otros dos son para el PRD y uno para Movimiento Ciudadano), ya están reservados los seis en que deberá designarse a mujeres como candidatas.*AHORA LOS NOMBRESUn acuerdo firmado por el secretario general del Comité Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, establece que irán con mujeres en los distritos 3 y 6, ambos con cabecera en León; el 7 de San Francisco del Rincón; 9 de Irapuato; 12 de Celaya; y 14 de Acámbaro. Los nombres, no los sabemos.*JUGAR A ESPECULAREs temprano para adelantar asientos pero en el juego de la especulación se cree que uno de esos distritos podría estar reservado para la senadora Pilar Ortega. También está la opción de un intercambio de posiciones de Lety Villegas al 6 federal y Gutiérrez Campos al VI local. Eso sí, todo es hoy un acertijo al aire. Está la posibilidad de invitar a ciudadanas que no militen activamente en el PAN.*REPETIR O REFRESCARTambién tienen ganas de regresar a San Lázaro la regidora Betty Yamamoto -quien compartió Legislatura con el hoy candidato Ricardo Anaya- y la funcionaria estatal Lucila Gallegos, y suenan con ganas otras panistas como Rosario Corona o Elia Hernández. Pero además de las caras conocidas el PAN tendrá que dar una revisadita a otros perfiles competitivos que refresquen la escena política.*JOSÉ LUIS, CARAMBOLAAl reservar el distrito 6 para mujer el que sale perdiendo es el regidor José Luis Manrique (del equipo Fernando Torres-Ricardo Sheffield), quien tenía rato haciendo talacha para tener posicionamiento en una zona complicada que incluye Lomas de Medina, Villas de San Juan y Duarte. Pero para él no está todo perdido y dará la batalla por la candidatura en el 5 o el 11, o en alguno de los distritos locales.*REBELDE APLACADOPor cierto el PAN comunicó ayer que la Comisión Organizadora Electoral Nacional determinó la improcedencia de la solicitud del leonés Andrés Suárez para registrarse como aspirante a la candidatura a Gobernador, debido a que presentaba un adeudo de sus cuotas al partido.En el PRI siguen con su telenovela de que ya está por salir la convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador, que será a través de una asamblea de delegados pero seguramente todo irá planchado para un candidato único. En radiopasillo dicen que, ahora sí, no pasa de hoy para emitirse. Los aspirantes dicen no saber nada de quién tiene la bendición del tlatoani y mantienen su velita encendida.Roberto Novoa, el empresario ahora síndico luego de la licencia de Carlos Medina Plascencia, no pudo tomar protesta ayer al cargo -como estaba programado- pues avisó con anticipación que se encontraría fuera del País. Así que se convocó a sesión extraordinaria el lunes para que rinda protesta de ley y empiece la chamba, que incluye encabezar la Comisión de Hacienda y el Comité de Adquisiciones.Con el nombramiento del emetista Carlos Flores Rico como jefe de asesores del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el que anda con una sonrisa de oreja a oreja es el delegado de Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) en la región, el leonés Alejandro Arias.*CERCANO A FLORESAmbos mantienen una cercana relación desde los tiempos en que el primero fue dirigente nacional del Movimiento Territorial del PRI y el leonés dirigente estatal. Flores Rico encabezó precisamente el Fifonafe y nombró a Arias delegado regional (Guanajuato, Hidalgo y Querétaro). En el terruño recién se nombró delegado de Gobernación al hidrocálido Armando Romero en el relevo de Javier Aguirre.Alejandra “La Wera” Reynoso, actual diputada federal por el distrito 05 de León, se perfila como la carta más sólida del espacio reservado para una mujer en la fórmula para las candidaturas al Senado. (En la foto en la entrega de juguetes por el Día de Reyes hace unos días en la zona de Las Joyas).Ayer mismo que se abrió la convocatoria para registrarse y no dudó en confirmar que habrá de anotarse. La también diputada federal Alejandra Gutiérrez, mencionada como otra opción, dijo que esperará la definición de la candidatura a la Alcaldía, en la que mantiene su interés.