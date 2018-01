A la cárcel, ex Policía Federal por asesinar a su esposa y dos hijas

El Ex Policía Federal José de Jesús “N”, probable asesino de su esposa de 36 años, y sus dos hijas, de 5 y 1 año en #LosHéroes #Tecámac, así ingresó a un penal de #Ecatepec, donde un Juez habrá de determinar su situación jurídica pic.twitter.com/CFzJoOKuTZ — PrensaLyO.Mx (@PrensaLyO) January 12, 2018

⚠️ Así fue como cacharon a un ex policía federal en un domicilio en el municipio de Tecámac, cuando intentaba incendiar la casa donde mató a su esposa y dos hijas (de cinco y un año); las estranguló y descuartizó https://t.co/2qna0ie7dy pic.twitter.com/zlFYUvDIHF — El Gráfico (@elgmx) January 9, 2018

fue ingresado esta madrugada alDe acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el ingreso fue realizado luego de que un juez estatal otorgó una orden de aprehensión en contra del sujeto.José de Jesús fue hallado este domingo en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Héroes de Tecámac, en la sección Bosques, luego de que los vecinos reportaron un olor fétido que emanaba del inmueble.En el lugar, fueron encontrados los cuerpos de Esther Alicia, de 36 años, quien era esposa del policía, así como de sus dos hijas menores de edad.Cuando los agentes realizaron la visita, José de Jesús presuntamente confesó el crimen y dijo que había asesinado a su familia desde el 1 de enero.TECÁMAC, Méx. Un ex policía federal que estuvo adscrito a la corporación del 2008 al 2013, mató a su esposa y a sus dos hijas de cinco y dos años de edad, luego le prendió fuego a la vivienda en la que residían ubicada en la unidad habitacional Los Héroes, en la sección Bosques.De acuerdo con los reportes policiales, la noche del domingo habitantes del lugar solicitaron la presencia de oficiales de Seguridad Pública Municipal porque en el interior de una casa localizada en la cuarta cerrada de Bosques de los Cipreses el jefe de familia estaba muy alterado.Cuando arribaron los miembros de la corporación José ‘N’ de 30 años de edad le prendió fuego al inmueble, por lo que los policías solicitaron la presencia de los bomberos.Varios vulcanos llegaron a la casa de interés social y sofocaron las llamas antes de que se extendieran. Después de que fue controlada la conflagración los uniformados ingresaron a la casa y encontraron en una recámara los cuerpos descuartizados y calcinados de su esposa de 33 años y de sus dos hijas de cinco y dos años.Alicia, Alejandra y Lorena, esposa e hijas, respectivamente, estaban acostadas dentro de en una recámara.José ‘N’, aparentemente bajo los influjos de alguna droga, confesó que el 31 de diciembre asfixió y apuñaló a las integrantes de su familia y para evitar que el olor de sus cuerpos en descomposición se propagara incendió la vivienda.El ex integrante de la Policía Federal mantuvo a los tres cadáveres en la recámara de la casa durante siete días. Los vecinos sólo pidieron la intervención de la fuerza pública cuando José gritó demasiado la noche del domingo, antes no se percataron de que algo les hubiera ocurrido a Alicia y a las pequeñas.Según uno de los residentes, el presunto autor del crimen celaba mucho a su esposa."El muchacho era muy celoso, la verdad yo no lo traté muy bien, en una ocasión platicamos y me dijo que tenía problemas con lo vecinos, que le quemaron su carro, le echaron bronca", contó uno de los residentes de dicho fraccionamiento.Durante la mañana acudieron parientes de la familia, pero no permitieron la presencia de los medios, por lo que se negaron a hacer declaraciones.El ex policía federal fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público de Ecatepec, acusado por el triple homicidio. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinarán si se tipifica el crimen como feminicidio.